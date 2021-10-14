Собянин: В Москве разыграют десять квартир между привитыми от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со следующей недели в столице будут разыгрывать по две квартиры между жителями города, которые сделают прививку против коронавируса. В общей сложности в течение пяти недель разыграют десять квартир.

Столичный градоначальник отметил, что «это еще один стимул» пройти вакцинацию от COVID-19, но далеко не самый главный, поскольку самый важный стимул привиться – это забота горожан о собственном здоровье.

«Более того, это собственная жизнь. Собственная жизнь – какой еще стимул нужен? Мне кажется, что нужно просто почувствовать это, потому что ковид и пандемия – это не на один день, мы с этим будем еще долго жить, к сожалению», - подчеркнул Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, что осенняя волна коронавируса в Москве оказалась достаточно сложной. По его словам, за последние недели рост заболеваемости COVID-19 в городе составляет 20—30%, и динамика роста заболеваемости не уменьшается. В связи с этим Собянин призвать думать о своем здоровье и вовремя вакцинироваться.