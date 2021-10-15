В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram снова произошел сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 14 октября, пользователи из разных стран мира снова жалуются на перебои в работе социальной сети Instagram. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных ресурсов в интернете, самое большое число сообщений о неполадках поступает из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Отмечается, что американцы, британцы и голландцы, в основном, жалуются на работу приложения, а жители ФРГ преимущественно сообщают о проблемах при просмотре новостной ленты. Пользователи из России тоже отмечают незначительные сбои.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp, испытывали проблемы в работе. В связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram всего за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.

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