Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести солдат в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook сообщил, что в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны азербайджанских военнослужащих получили ранение шестеро военных. По информации армянского правозащитника, это случилось неподалеку от у села Норшен Мартунийского района Арцаха, причем двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооружённых сил в Арцахе, двое из них в критическом состоянии», - написал Арман Татоян.

Между тем, министерство обороны Азербайджана уже прокомментировало его сообщение, заявив, что азербайджанская Армия «не имеет никакого отношения к произошедшему».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Баку сообщили, что в Нагорном Карабахе погиб военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. По данным оборонного ведомства, азербайджанский солдат был убит армянским снайпером.