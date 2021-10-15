Байден утвердил повышение потолка госдолга США на 480 млрд долларов

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в четверг, 14 октября, подписал ранее одобренный конгрессом документ, который предусматривает повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов на 480 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

В вашингтонской администрации считают, что такого повышения лимита заимствований должно быть «достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству полностью выполнять свои обязательства до начала декабря».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 октября палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга страны на 480 миллиардов долларов. Согласно оценкам американского министерства финансов, именно такая сумма сумма позволит покрывать расходы до 3 декабря этого года.

Ранее глава Минфина Джанет Йеллени предупреждала, что если законодателям не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка госдолга, страну ждет «катастрофа».

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