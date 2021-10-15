Экс-депутат Верховной рады Фарион призвала уничтожить Москву

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своей радикальной националистической позицией, призвала украинцев воспринимать Россию в качестве страны – врага и «стремиться к уничтожению Москвы».

«Пора говорить о России как о стране – враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», - приводит слова украинской националистки издание «Вести.ua».

Стоит отметить, что Ирина Фарион регулярно выступает с русофобскими заявлениями и призывает «убивать» или сажать в тюрьму тех, кто говорит на русском языке.

Например, в прошлом году она заявила, что если дать мятежным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) особый статус, то другие регионы Украины могут последовать примеру и тоже захотеть выйти из состава Незалежной. По словам Фарион, жители Донбасса могут рассчитывать на пожизненное заключение с лишением гражданства, а не на особый статус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион: «Русские - или рабы, или оккупанты»

Политик выдала очередную порцию людоедских суждений (подробности).