Прокуратура Дагестана проверит сообщения об отравлении детей в Хунзахском районе

Ранее Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации восьми человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Дагестана проверит информацию о том, что за последние двое суток несколько жителей Хунзахского района республики, большинство из которых – дети, были госпитализированы с признаками отравления.

«Прокуратурой республики организована проверка информации о госпитализации жителей Хунзахского района с признаками отравления. На место выехали работники прокуратуры района», – говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 14 октября, министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что всего за двое суток в Хунзахскую районную больницу (ЦРБ) с признаками острого отравления были доставлены восемь человек – один взрослый и семеро детей дошкольного и школьного возраста.