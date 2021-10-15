В Китае считают, что Путин сделал Европе «последнее предупреждение» из-за газа

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Китая считают, что президент России Владимир Путин сделал Европе «последнее предупреждение» из-за газа. Об этом пишут читатели китайского издания «Гуаньча», которое опубликовало статью с высказываниями главы государства о газовом кризисе в европейских странах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 октября Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где он около трех часов отвечал на вопросы зарубежных гостей – в том числе и топ-менеджеров иностранных компаний.

В частности, президент России сказал, что «рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот», и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую», как это «пытаются делать некоторые наши партнёры». Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова продавать столько газа, сколько попросят покупатели из Евросоюза, и никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия.

«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» - считает один из читателей китайского издания.

Другой комментатор отметил, что «Европа сама виновата в повышении цен на газ, а теперь обвиняет в этом других». Третий пользователь указал, что власти западных стран «любят находить виноватых в собственной некомпетентности в управлении государством». Кое-кто из читателей уверены, что в этом «газовом противостоянии» с Россией «Запад непременно проиграет».