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Здоровье15 октября 2021 6:27

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Пострегистрационные исследования российской вакцины против коронавируса завершились
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Фото: Кадр видео

Пострегистрационные исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются

Пострегистрационные исследования вакцины», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург рассказал, что повторная вакцинация препаратом «Спутник V» способна продлить защитный эффект от COVID-19 в среднем на срок около шести или даже семи месяцев.

К слову, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал, когда сердечникам можно прививаться от ковида. Он также объяснил, почему сердечно-сосудистые заболевания – не препятствие для вакцинации.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург: За год в гражданский оборот поступило более 40 млн доз «Спутник V»