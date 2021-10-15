Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
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Пострегистрационные исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются
Пострегистрационные исследования вакцины», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург рассказал, что повторная вакцинация препаратом «Спутник V» способна продлить защитный эффект от COVID-19 в среднем на срок около шести или даже семи месяцев.
К слову, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал, когда сердечникам можно прививаться от ковида. Он также объяснил, почему сердечно-сосудистые заболевания – не препятствие для вакцинации.