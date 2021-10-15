CNN: Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови, передает телеканал CNN, уточнив, что экс-глава Белого дома госпитализирован во вторник, 12 октября, в штате Калифорния, врачи назначили ему курс лечения антибиотиками.

«Это инфекция в крови, которая известна как сепсис», - отмечается в сообщении канала.

По информации CNN, у Билла Клинтона, которому в августе исполнилось 75 лет, медики выявили инфекцию мочевыводящих путей, которая со временем попала в кровеносную систему и вызвала заражение крови.

Телеканал указывает, что заболевание удалось диагностировать на ранней стадии, благодаря этому лечение пожилого пациента проходит достаточно успешно.

Представитель 42-го президента США, руководившего Америкой с 1993 по 2001 год, Анхель Уренья на своей странице в Twitter сообщила, что Билл Клинтон поступил в медицинский центр Калифорнийского университета с диагнозом, который никак не связан с коронавирусом. По ее словам, бывший глава Белого дома после двух суток в больничных стенах уже идет на поправку и «находится в хорошем расположении духа».