Последние новости на утро 15 октября 2021: Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

«КП» – о последних новостях на утро 15 октября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 15 октября 2021 года. Пострегистрационные исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Накануне главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал, когда сердечникам можно прививаться от ковида. Он также объяснил, почему сердечно-сосудистые заболевания – не препятствие для вакцинации.

Жители Китая считают, что президент России Владимир Путин сделал Европе «последнее предупреждение» из-за газа. Об этом пишут читатели китайского издания «Гуаньча», которое опубликовало статью с высказываниями главы государства о газовом кризисе в европейских странах. Напомним, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» 13 октября, Владимир Путин, в частности, сказал, что «рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот», и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую», как это «пытаются делать некоторые наши партнёры».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со следующей недели в столице будут разыгрывать по две квартиры между жителями города, которые сделают прививку против коронавируса. В общей сложности в течение пяти недель разыграют десять квартир.

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом и еще семью странами, среди них – популярные курорты. Сайт kp.ru подробно рассказывает, что надо знать туристам.

Тем временем Япония выразила России протест из-за поездки двух российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп. Об этом утром в пятницу сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио.

Комментируя недавнее заявление бывшего главы МИД Украины Арсена Авакова, предложившего Киеву разработать сценарий «возвращения» Крыма в состав Незалежной с помощью силовых методов, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал подобные высказывания «безумием» и посоветовал украинским властям не предпринимать никаких попыток «захватить» полуостров.

Этой ночью стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. Экс-глава Белого дома госпитализирован во вторник, 12 октября, в штате Калифорния, врачи назначили ему курс лечения антибиотиками.

Картина андеграундного британского художника Бэнкси, ставшая всемирно известной после перформанса с уничтожением шредером, была продана на аукционе в Лондоне. Рисунок ушел с молотка за рекордные для работ автора деньги – 25,4 миллиона долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак появилась у Андрея Малахова после смертельного ДТП

Россияне увидели, как выглядит пострадавшая в аварии телеведущая (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

В показаниях Ксении Собчак и водителя «Майбаха» обнаружились разногласия: чем это грозит

Адвокат разъяснил kp.ru, в каких случаях проводится очная ставка (подробности).