В Киеве статью Медведева об Украине сочли сигналом Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине является «ясным сигналом» украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что Москва больше не рассчитывает на какой-либо диалог с Киевом, считает журналист Виталий Портников.

«Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем», – написал журналист в своей статье в украинском издании «Еспресо».

По мнению Портникова, после статьи Медведева становится понятно, что Россия и Запад могут договориться «о совместном давлении на Украину», в контексте которого можно будет провести и саммит «нормандской четверки». Кремль считает Зеленского «предателем русского мира», заявил автор статьи. Он отметил, что Москва может создать проблемы Киеву в Донбассе и в газовом вопросе.

Как написал Портников, Россия «прислала украинскому лидеру «черную метку», однако он или не замечает этого, или просто не может адекватно оценить сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее Медведев опубликовал статью про Украину под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». По его мнению, Украина находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от «подачек» Запада, а нынешние ее руководители – «люди абсолютно несамостоятельные».