Медики рассчитывают на скорую выписку Билла Клинтона Фото: EAST NEWS

Врачи медицинского центра Калифорнийского университета рассчитывают на скорую выписку бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, госпитализированного во вторник, 12 октября.

Как сообщается в Twitter его представителя Анхеля Уреньи, Клинтон хорошо отреагировал на лечение антибиотиками, а число белых кровяных телец у него снизилось. «Мы надеемся, что скоро сможем отпустить его домой», – сказано в заявлении медиков, которое опубликовал Уренья.

Сайт kp.ru писал, что экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. По информации телеканала CNN, у политика выявили инфекцию мочевыводящих путей, которая со временем попала в кровеносную систему и вызвала заражение крови. Заболевание удалось диагностировать на ранней стадии, благодаря этому лечение пациента проходит достаточно успешно. В августе Клинтону исполнилось 75 лет.