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В мире15 октября 2021 7:36

Медики рассчитывают на скорую выписку Билла Клинтона

Экс-глава Белого дома хорошо отреагировал на лечение антибиотиками, рассказали врачи
Абдулла ШАКИРОВ
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Медики рассчитывают на скорую выписку Билла Клинтона

Медики рассчитывают на скорую выписку Билла Клинтона

Фото: EAST NEWS

Врачи медицинского центра Калифорнийского университета рассчитывают на скорую выписку бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, госпитализированного во вторник, 12 октября.

Как сообщается в Twitter его представителя Анхеля Уреньи, Клинтон хорошо отреагировал на лечение антибиотиками, а число белых кровяных телец у него снизилось. «Мы надеемся, что скоро сможем отпустить его домой», – сказано в заявлении медиков, которое опубликовал Уренья.

Сайт kp.ru писал, что экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. По информации телеканала CNN, у политика выявили инфекцию мочевыводящих путей, которая со временем попала в кровеносную систему и вызвала заражение крови. Заболевание удалось диагностировать на ранней стадии, благодаря этому лечение пациента проходит достаточно успешно. В августе Клинтону исполнилось 75 лет.