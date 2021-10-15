Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при переписи населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники во время переписи населения могут попытаться обмануть россиян, создав сайты-дублеры портала Государственных слуг, предупредил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Поскольку в этом году в переписи населения можно принять впервые через портал Госуслуг, то злоумышленники попытаются использовать его для хищения персональных данных россиян и вовлечь их в мошеннические схемы. Подобные инциденты уже происходили с президентскими выплатами на детей, сообщил эксперт агентству «Прайм».

Чтобы на стать жертвой кибепреступников, Сизов посоветовал обратить внимание на актуальность электронного адреса Госуслуг при переходе на портал. Он отметил, что в адресной строке не должно быть никаких дополнительных цифр или букв, как это было при мошенничестве с президентскими пособиями, когда злоумышленники добавили в адрес букву S, поменяв его на gosuslugis.ru. Кроме того, киберпреступкники как правило не используют защищенное SSL-соединение, о чем можно узнать по перечеркнутому замочку перед адресом сайта.

По словам Сизова, мошенники также могут использовать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на сайты-дублеры и применять контекстную рекламу. Существует вероятность телефонного мошенничества, когда преступники могут позвонить от лица сотрудников, отвечающих за перепись, и таким образом получить персональные данные для входа на портал Госуслуг, предупредил специалист.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, во всероссийской переписи населения планируют участвовать бльшинство россиян.