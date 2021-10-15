Вирусолог Анча Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Селекция людей является наихудшим сценарием развития пандемии коронавирусной инфекции, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В интервью Lenta.ru специалист сообщила, что наиболее восприимчивые к коронавирусу генотипы будет меньше размножаться. Это не означает, что они вымрут, подчеркнула она. Кроме того, геномы человечества разнообразны, и некоторые из них устойчивы к коронавирусу. По ее словам, через несколько поколений генетическая структура населения Земли сильно изменится, «и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться».

«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, – это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся. Я не говорю, что они вымрут», – сказала она.

Вирусолог сообщила, что в геноме человека есть опции, которые свидетельствуют о возможности эволюции людей под влиянием внешних факторов. По вирусу этот отбор проходит жестче, подчеркнула Баранова.

Как писал сайт kp.ru, ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус начал маскироваться под сезонные заболевания.