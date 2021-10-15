Неизвестные сорвали показ фильма «Гарет Джонс» в здании общества «Мемориал»* Фото: сайт общества «Мемориал»*

В здании «Международного общества Мемориал»* сорвали показ фильма «Гарет Джонс», рассказывающем о голоде на Украине в 30-х годах прошлого века, рассказал адвокат Сергей Тельнов.

В беседе с ТАСС юрист сообщил, что вскоре после начала показа в зал ворвались неизвестные люди в масках и сорвали мероприятие. Сейчас в здании «Мемориала»* работают сотрудники полиции.

По словам адвоката Никиты Спивака, правоохранители изымают технику и проводят осмотр помещений здания.

Напомним, фильм «Гарет Джонс» был снят в 2019 году и повествует об истории журналиста из Великобритании, ставшего очевидцем голода в селах Украины в 1933 году. Фильм снят польским кинорежиссером Агнешкой Холланд.

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