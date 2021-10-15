Валентина Матвиенко: "Никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет" Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с RT заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна из-за коронавирусной инфекции пока нет.

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", - рассказала спикер.

Она отметила, что такой шаг будет иметь негативные последствия для людей и страны в целом.

"Свободные новости" сообщали о немецких исследователях из Федерального института вакцин и биомедицин в Лангене, которые рассказали сколько дней коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно. По их данным, речь идет о 37 сутках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия замедлила развитие российской столицы, но город нашел способы перестроиться под эти условия.

"Город все равно будет жить полноценной жизнь, и развиваться, несмотря на пандемию! Да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры. Но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что развитие города не остановится", - цитирует градоначальника РИАМО.