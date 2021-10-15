Денис Проценко призвал врачей усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал медиков усилить разъяснительную работу о коронавирусной инфекции среди россиян из-за роста заболеваемости в стране.

У себя в Telegram-канале он сообщил, что во всех ковидных госпиталях страны стремительно заполняются койки.

- Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому, — написал Проценко.

Ранее Денис Проценко сообщил, что медицинское учреждение стремительно наполняется новыми пациентами с коронавирусной инфекцией. Специалист считает, что единственный правильный путь в данной ситуации — это ранняя диагностика заболевания. Проценко поддержал решение правительства Москвы ввести бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Кроме того, эксперт назвал важным введение экспресс-тестов в школах. Проценко пояснил, что школьники часто болеют бессимптомно, но могут заразить бабушек и дедушек, а они переносят болезнь не так легко.