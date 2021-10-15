Шойгу посетил новый комплекс Омского кадетского корпуса

Сергей Шойгу прибыл в Омск из Воронежа Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Министр обороны Сергей Шойгу посетил новый Омский кадетский военный корпус, где проинспектировал ход образовательного процесса и оценил новую учебно-материальную базу образовательного учреждения.

Главе военного ведомства понравился уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, и он распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Минобороны России интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.

- У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажеры. До конца года доложить по полному оснащению, - сказал Шойгу.

После этого министр заслушал доклады командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова по вопросам боевой подготовки войск и совершенствования военной инфраструктуры.

В Минобороны отметили, что Сергей Шойгу прибыл в Омск из Воронежа, где проверил инфраструктуру Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, а также производственные мощности местного авиазавода.

СПРАВКА "КП"

Новый комплекс Омского кадетского корпуса был открыт 1 сентября 2021 года. Он был возведен после признания аварийным летом 2020 года на месте старого здания образовательного учреждения. Этот кадетский корпус является старейшим военно-учебным заведением России за Уралом, так как ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года.