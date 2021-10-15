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Общество15 октября 2021 10:28

По «липовым» учебникам учили школьников Хабаровского края

В дело вмешалась прокуратура
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Сейчас все нарушения устранены

Сейчас все нарушения устранены

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Учебники, не состоящие в федеральный перечень, использовали учителя в Хабаровском крае. Об этом сообщает Транссибинфо.

Прокуратура Хабаровского края провела проверку исполнения нацпроекта «Образования» в Хабаровском крае. Ведомство выяснило, что в нескольких образовательных учреждениях отсутствовала необходимая учебная литература. Также выяснилось, что в некоторых школах педагоги использовали в своей работе учебники, которые не были включены в федеральный перечень.

Всего вынесено 14 представлений. Сейчас все нарушения устранены. В информагентстве также отметили, что в Хабаровском крае нет ни одного учебника по родной речи этносов. Из всего многообразия этносов, в регионе особое внимание получили только нанайцы и нивхи. Для изучения нанайского и нивхского языков существует полная линейка учебных пособий. Однако даже эти учебники существуют только в бумажном виде.