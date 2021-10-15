Матвиенко отметила, что консультации в ходе визита Нуланд были полезными и конструктивными

Спикер Совета Федерации отметила, Москва и Вашингтон постепенно будут выходить на общие договоренности Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с RT на полях третьего Евразийского женского форума заявила, что оценивает консультации в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию полезными и конструктивными.

"Я сторонник диалога. Мне кажется, сам факт того, что такие переговоры ведутся между Министерством иностранных дел, между Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки, - это очень позитивно», - заявила парламентарий.

Спикер Совета Федерации отметила, Москва и Вашингтон постепенно будут выходить на общие договоренности, так как США осознают, что в отношениях двух стран "такой завал, что чудес ожидать сложно".

ФАН сообщал о прилете в российскую столицу заместителя госсекретаря США. Визит дипломата продлился три дня. Нуланд провела переговоры с замглавы МИД Сергеем Рябковым, а также с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Рябков предложил снять введенные ранее взаимные ограничения, передает телеканал "360". Представитель российского ведомства отметил, что все враждебные шаги со стороны США не останутся без ответа.