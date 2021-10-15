«Российское географическое общество» отправилось в экспедицию в Эгейском море Фото: Иван Секретарев/РИА Новости

Сотрудники «Русского географического общества» (РГО) отправились в экспедицию по островам в Эгейском море на парусном фрегате «Штандарт», воссоздававшемся волонтерами по чертежам в течение шести лет. Участники стартовали 8 октября 2021 из порта Пирей.

Экспедиция «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» продлится в общей сложности две недели. Специалисты РГО намерены в рамках экспедиции посетить несколько островов, входивших когда-то в состав Архипелагской губернии Российской империи. Участники пройдут по маршруту, повторяющему путь русских моряков в восточном Средиземноморье, во время экспедиции они проведут подводные исследования затонувших русских кораблей и экспертизу уже имеющихся артефактов, сообщается на сайте РГО.

Как рассказал руководитель экспедиции Роман Рябинцев, будут изучены личные вещи российских моряков и корабельные иконы, кроме того, участники установят два памятных знака на острове Парос, который был в конце XVIII века столицей Архипелагской губернии. Также РГО намерено собрать новые данные о победе русского флота в Чесменском сражении 1770 года, а кинокомпания Skyfirst снимет двухсерийный документальный фильм.

Отмечается, что экспедиция включена в официальную программу Года истории Россия – Греция, который проходит в 2021 году под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В ходе погружений водолазы уже обнаружили русский корабль, лежащий на глубине около восьми метров. Предположительно, это «Святой Януарий», принимавший участие в Чесменском сражении.