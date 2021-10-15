Матвиенко о Южных Курилах: "Никакого отчуждения территорий России быть не может"

Спикер Совфеда призвала Японию выстраивать добрососедские отношения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о позиции Токио по Южным Курилам. По ее словам, территория Южных Курил по итогам Второй мировой войны находится под суверенитетом России.

"По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять свою позицию. Мы всегда будем сохранять российский суверенитет над Курилами, это часть российской территории", - заявила она в интервью с RT.

Матвиенко добавила, что необходимо выстраивать добрососедские отношения между Москвой и Токио. Также спикер Совета Федерации назвала нонсенсом отсутствие мирного договора между странами.

"Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения. Кроме того, я хочу напомнить всем, кто этого не знает или не хочет знать, что в принятых изменениях к нашей Конституции чётко прописано: никакого отчуждения территорий Российской Федерации быть не может", - рассказала Матвиенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлениями премьер-министра Японии относительно Курильских островов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации, передает телеканал "360".

"Известия" сообщили, что президент России Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили договоренность продолжать диалог по мирному договору.