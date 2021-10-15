Минздрав выпустил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения выпустило 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения России выпустило 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных, — гласит сообщение Минздрава.

В документе объясняется взаимозаменяемость лекарств в различных схемах лечения. Также были обновлены рекомендации по использованию высокоэффективных препаратов, которые позволяют нейтрализовать вирус на ранней стадии у пациентов с высоким риском тяжелого течения болезни.

Кроме того, были внесены изменения, позволяющие предупреждать избыточную воспалительную реакцию во время лечения.

Новые рекомендации были направлены в региональные медицинские учреждения.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у перенесших коронавирусную инфекцию граждан наблюдается тяжелое поражение легких и сердца. Он сообщил, что среди госпитализированных растет количество пациентов в тяжелом состоянии. Практически все они не делали прививку, уточнил Мурашко.