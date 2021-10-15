Минтруд сообщил, что средний возраст рождения первого ребенка сдвинулся до 28 лет

Средний возраст рождения первого ребенка составляет 28 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявил о сдвижении среднего возраста рождения первого ребенка в России. Сейчас он составляет 28 лет.

- Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет, — сказала Мухтиярова.

Она уточнила, что при этом женщины хотят строить карьеру и участвовать в различных занятостях.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что женщины не должны выбирать между семьей и профессией. Он отметил необходимость создания условий, при которых женщины смогут заняться карьерой сразу после рождения ребенка. Путин добавил, что в России предусмотрено множество выплат для семей в трудном финансовом положении. А это позволяет женщинам увереннее строить свое будущее, подытожил президент РФ.