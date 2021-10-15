МегаФон запустил новый сервис для вахтовиков

Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

«Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев.

Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» нужно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.