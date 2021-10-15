Россия запросила у Черногории выдачу Тельмана Исмаилова Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия направила Черногории запрос о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, рассказали журналистам в Генеральной прокуратуре РФ.

Запрос направлен Генпрокуратурой по дипломатическим каналам в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории. В ведомстве уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября 2021.

Как писал сайт kp.ru, Исмаилов был задержан 1 октября 2021 в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Предприниматель был заочно арестован в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева. Годом ранее тела бизнесменов обнаружили в салоне машины в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исамиловы.

Напомним, ранее суд в Черногории отправил Исмаилова в экстрадиционный изолятор.