Депутат Госдумы назвала главную цель переписи населения в России в 2021 году

В Госдуме объяснили, как перепись поможет решить социальные проблемы россиян Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В Госдуме назвали основную цель переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года

В России стартовала перепись населения. Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала главную цель данной процедуры и объяснила, почему на важна для государства.

По словам парламентария, перепись даст понимание, какое количество граждан нуждаются в адресной социальной помощи.

Собирать сведения о россиянах будут с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

- Государство имеет широкую программу адресной социальной помощи. Мне представляется, что одна из главных задач переписи — наиболее точно определиться с категориями граждан, которые должны получить эту помощь. Установить их возраст, место жительства, - комментирует парламентарий NEWS.ru.

Депутат подчеркнула, что далеко не все «вовлечены в цифровую экономику», у многих нет возможности принять участи в процессе онлайн. Поэтому важно не игнорировать переписчиков, которые ходят по домам.

- Особенно это удобно для пожилых людей. Но, конечно есть риски мошенников, но, думаю, все службы нормально отработают, — резюмировала Цунаева.

Принять участие в переписи также можно на базе многофункциональных центров или дождаться переписчиков дома. Перепись продлится до 14 ноября. Ее станут известны к концу 2021 года. Более подробная информация будет публиковаться в будущем, 2022 году, сообщает ФАН.

Впервые перепись пройдет в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам, пишет газета "Известия".