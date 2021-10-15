Еврокомиссия заявила, что Россия не манипулируют газовым рынком Фото: REUTERS

Россия полностью выполняет свои обязательства по поставках газа в Европу, и у Брюсселя нет оснований полагать, что Москва пытается как-то манипулировать энергетическим рынком, заявил заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

«У нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует», – сказал он эфире болгарского телеканала bTV.

Тиммерманс отметил, что спрос на газ в мире огромен, и кроме Европы в нем нуждается, например, Китай. В этих условиях Россия пытается удовлетворить заявки всех потребителей, считает он. Замглавы ЕК также отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» полностью зависит от германских властей, желающих обеспечить максимальную безопасность при его использовании.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%. Кроме того, он говорил, что Москва готова наращивать поставки газа на европейский рынок, если партнеры попросят об этом.

Напомним, кабинет министров ФРГ опроверг подозрения в том, что Россия не соблюдает контракты на поставки газа в Европу.