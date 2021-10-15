Белорусские пограничники заявили о массовой гибели диких животных в колючей проволоке на границе с ЕС. Фото: кадр из видео

В белорусском Госпогранкомитете заявляют о массовой гибели диких животных в заграждениях из колючей проволоки, установленных странами ЕС на границе с Беларусью. Ограждения поставили, чтобы хоть немного облегчить ситуацию с нелегальными мигрантами, которые сотнями ежедневно пытаются пробраться на Запад с территории Беларуси.

14 октября белорусские пограничники нашли на границе с Латвией в Верхнедвинском районе лося, который запутался в концертине (так называются заграждения из колючей проволоки) и погиб. На теле животного были глубокие резаные раны.

Белорусские пограничники заявляют, что колючая проволока границе – серьезная угроза для животного мира.

-Установка подобных заграждений на путях миграции диких животных практически гарантировано влечет их гибель, - обозначили проблему в Госпогранкомитете Беларуси.

Первые сообщения о гибели диких животных в колючей проволоке появились в сентябре, после того как летом в разгар миграционного кризиса Литва обмотала такой проволокой белорусскую границу. С тех пор они поступают регулярно. Ранее на kp.ru сообщалось, что Польша построит на границе с Беларусью высокую стену с системой видеомониторинга и датчиками движения.