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Происшествия15 октября 2021 11:56

Силовики проводят обыски в институте лазерной физики в Новосибирске

Его директора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Обыски проходят в институте лазерной физики в Новосибирске

Обыски проходят в институте лазерной физики в Новосибирске

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски. Его директора подозревают в незаконном контракте между институтом и его "дочкой". В результате этого институт понес ущерб в размере двух миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Из документов контракта следует, что работу выполнила Межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр". Однако следствие считает, что работа была сделана сотрудниками института, формально устроенными в МНТА СЛЦ.

- В МНТА "СЛЦ" фактически не закупали товары, услуги и работы, нужные для выполнения условий контракта. Тем самым в организации не понесли никаких затрат на выполнение работ по договору. Таким образом, их проведение было возложено на сотрудников Института ядерной физики, — цитирует свой источник в правоохранительных органах "КП-Новосибирск".