Virgin Galactic перенесла старт коммерческих суборбитальных полетов на конец 2022 года

Американская компания Virgin Galactic отложила начало коммерческих суборбитальных полетов на конец 2022 года Фото: REUTERS

Американская компания Virgin Galactic перенесла начала коммерческих суборбитальных полетов на конец 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что компании необходимо доработать оборудования, а также провести дополнительные тесты.

- Программа по доработке стартует на месяц позже, чем предполагалось, а начало оказания коммерческих услуг теперь ожидается в четвертом квартале 2022 года, — гласит текст сообщения компании.

При этом Virgin Galactic проведет тестовые полет космолета Unity 23 с военно-воздушными силами Италии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 июля 2021 года миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправился в космос на первом туристическом корабле собственной компании VSS Unity. Кроме самого бизнесмена в космос отправились топ-менеджеры компании: главный астронавт-инструктор Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент Сириша Бандла.