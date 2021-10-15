Пашинян заявил о решающей роли Путина в прекращении войны в Карабахе Фото: пресс-служба Кремля

Россия и лично ее президент Владимир Путин сыграли решающую в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе, разгоревшегося в 2020 году, заявил президент Армении Никол Пашинян на саммите Содружества независимых государств.

«Благодаря посредническим усилиям России 9 ноября 2020 года удалось достичь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе…РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны», – сказал политик.

В своем выступлении Пашинян предложил усилить трехстороннее механизмы расследования инцидентов в Карабахе, а также выразил надежду на скорое восстановление региональных коммуникаций. Кроме того он заявил, что надеется на освобождение Азербайджаном армянских военнопленных и готов передать Баку карты минных полей.

Как писал сайт kp.ru, договор о полном прекращении огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года и вступил в силу уже на следующий день,10 ноября.