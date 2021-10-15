Адвокат рассказал, что избитый в метро Москвы Роман Ковалев не хочет взыскивать с нападавших деньги

Правозащитник заявил о нежелании своего клиента взыскивать деньги с троих приезжих из Дагестана. Фото: принтскрин видео.

Адвокат Романа Ковалёва, избитого в московском метро тремя мужчинами, Евгений Корчаго в беседе с RT рассказал, что врачи пока не планируют выписки молодого человека, а реабилитация может длительной и дорогостоящей.

Правозащитник заявил о нежелании своего клиента взыскивать деньги с троих приезжих из Дагестана.

"Сам Роман, отмечу, пока не хочет взыскать с этих троих нападавших какие-то деньги. Возможно, мне удастся его переубедить", - резюмировал Корчаго.

Юрист Алексей Маленков рассказывал интернет-порталу "Подмосковье сегодня" о возможности получить моральную компенсацию от обидчиков.

"Чтобы доказать, что, допустим, пострадала нервная система, нарушился сон или аппетит, гражданин может обратиться в специальное медицинское учреждение. Можно и частное, но у него должна быть медицинская лицензия", – сообщил Маленков изданию.

Сейчас пострадавший находится в больнице, у Романа разбито лицо и сломаны кости. Планируется операция по вправлению носа, возможно, ему поставят титановую пластину для сращивания скулы, передает ФАН.

"Лечение может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Если останутся шрамы и их нужно будет устранять — это дополнительные расходы. Моральный вред может измеряться в сотнях тысяч или даже в миллионах", — добавил адвокат Григорий Сарбаев.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело троих отморозков переквалифицировали на более тяжкие статьи. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").