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В мире15 октября 2021 12:32

Взрыв произошел у шиитской мечети в афганской провинции Кандагар

По словам очевидца, взрыв устроил террорист-смертник
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Кандагаре произошел взрыв у шиитской мечети

В Кандагаре произошел взрыв у шиитской мечети

Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации телеканала TOLOnews, в результате инцидента есть погибшие и раненые. Однако точные цифры пока неизвестны.

Как передает агентство Asvaka, инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. РИА Новости со ссылкой на очевидца сообщает, что взрыв был устроен террористом-смертником. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, в китайской провинции Цзянсу 14 октября прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара на местном химическом заводе, который производит перекись водорода. Инцидент произошел в 7:00 по местному времени. По данным EpochTimes, в результате ЧП как минимум один человек получил травмы и один пропал без вести. Его разыскивают, связи с ним нет.