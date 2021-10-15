Взрыв произошел у шиитской мечети в афганской провинции Кандагар

В Кандагаре произошел взрыв у шиитской мечети Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации телеканала TOLOnews, в результате инцидента есть погибшие и раненые. Однако точные цифры пока неизвестны.

Как передает агентство Asvaka, инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. РИА Новости со ссылкой на очевидца сообщает, что взрыв был устроен террористом-смертником. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, в китайской провинции Цзянсу 14 октября прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара на местном химическом заводе, который производит перекись водорода. Инцидент произошел в 7:00 по местному времени. По данным EpochTimes, в результате ЧП как минимум один человек получил травмы и один пропал без вести. Его разыскивают, связи с ним нет.