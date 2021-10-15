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Экономика15 октября 2021 12:38

Россия ведет с Германией консультации о новом контракте по транзиту газа через Украину

Действующее соглашение заканчивается в 2024 году
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Россия ведет с Германией консультации о новом контракте по транзиту газа через Украину

Россия ведет с Германией консультации о новом контракте по транзиту газа через Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия уже начала консультации с Германией по поводу нового соглашения о транзите газа через территорию Украины, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

По его словам, российская сторона встречается с представителем Германии по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, с которым и ведутся консультации.

Вместе с тем Новак отметил, что до окончания действующего контракта на транзит еще 3,5 года, и говорить о заключении нового соглашения рано.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что сейчас на тему транзита газа через Украину появляется много спекуляций, в то время как Москва поставляет по этому маршруту 40 миллиардов кубометров в год. Он сообщил, что «Газпрому невыгодно наращивать транзит газа через украинскую территорию, поскольку поставки по новым газотранспортным системам дешевле.