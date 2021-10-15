«Газпром нефть» заявила о снижении цен на топливо в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена на топливо в России начали снижаться, заявил глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков во время выступления на Российской энергетической недели.

По его словам, некоторое падение цен на автозаправочных станциях было зафиксировано в сентябре 2021. Кроме того, наблюдается снижение оптовых цен на нефтепродукты.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив 60,18 тысячи рублей за тонну.

По данным Росстата, цены на бензин начали снижаться с приходом осени. Как обещает Минэнерго, в дальнейшем розничная стоимость горючего будет меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

Вместе с тем аналитики предупредили россиян о росте цен на бензин в октябре 2021.