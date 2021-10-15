Верховный суд признал значительным правонарушением нахождение в магазине без маски

Мужчина из Якутска дошел до Верховного суда, требуя отменить наказание за то, что пришел в магазин без маски. Не отменили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Российской федерации отказался признать незначительным правонарушение, которое допустил житель Якутска. Мужчину поймали в магазине «Колобок» без маски и оштрафовали. Штраф платить якутчанин не хотел и начал писать во все инстанции с требованием отменить наказание. Местные судебные органы признали, что мужчину за отказ носить маску в период пандемии наказали справедливо. Но тот не успокоился и дошел до Верховного суда.

Статья кодекса об административных правонарушениях, по которой мужчину оштрафовали, носит номер 20.6.1 КоАП и звучит так: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Чрезвычайная ситуация – пандемия – была налицо, а предписанной правилами маски на лице у мужчины не было.

Верховный суд решил, что правонарушение не может быть признано незначительным, а мужчина не может быть освобожден от наказания.

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