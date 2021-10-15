Владимир Путин сообщил, что Россия предложила СНГ принять совместное заявление о взаимодействии в сфере миграции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ предложила СНГ принять совместное заявление о развитии сотрудничестве в сфере миграции.

- Россия выдвинула идею принятия государствами - членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства, — сказал глава государства.

Он подчеркнул важность этого документа и рассказал, что Россия также предложила принять совместное заявление против попыток вмешаться в выборы.

Напомним, в среду, 14 октября, Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее были лишены этого права по каким-либо причинам. Таким образом, в стране была объявлена "миграционная амнистия". В сообщении посольства Узбекистана в Москве отмечалось, что дипломатическое ведомство получило эту информацию от первого заместителя МВД РФ Александра Горового. Вернуться в Россию по "амнистии" не смогут узбекистанцы, лишенные этого права на основании решения суда. Ранее российские власти разрешили вернуться в РФ 150 тысячам мигрантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из Узбекистана.