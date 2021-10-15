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Общество15 октября 2021 13:50

Эксперты назвали способ защититься от мошенничества при переписи населения

Злоумышленники создают сайты-дублеры портала Госуслуг, с помощью которого завладевают персональными данными россиян
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Злоумышленники создают сайты-дублеры портала Госуслуг, с помощью которого завладевают персональными данными россиян

Злоумышленники создают сайты-дублеры портала Госуслуг, с помощью которого завладевают персональными данными россиян

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с "Известиями" рассказал, что кибермошенники создают сайты-дублеры портала Госуслуг с целью завладеть персональными данными, тех кто участвует в переписи на портале госуслуг.

Эксперт отметил, что подобные схемы уже использовались во время выплат пособий на детей.

Руководитель аналитического центре Zecurion Владимир Ульянов призвал внимательно изучать адрес сайта, его содержимое и оформление.

"Адрес официального сайта госуслуг www.Gosuslugi.ru — если в адресной строке есть дополнительные символы, слова или что-то еще-то, то стоит его закрыть и зайти на официальный", - заявил эксперт.

Напомним, в России стартовала Всероссийская перепись населения. В ней можно поучаствовать без третьих лиц, и не выходя из дома. Для этого нужно самостоятельно ответить на вопросы на портале госуслуг. В анкете 33 вопроса. На ответ обычно уходит 20 минут. Также анкета есть в офисах "Мои документы", сообщает "Москва 24".