Число жертв взрыва у шиитской мечети Кандагара возросло до 32 человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате взрыва рядом с шиитской мечетью Биби Фатима провинции Кандагар в Афганистане достигло 32 человек.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные органы здравоохранения, ранения получили 45 человек. На место инцидента прибыли представители движения «Талибан»* для оценки масштабов взрыва и привлечения виновных к ответственности.

По информации France-Presse, в мечети могло произойти три взрыва. Происшествие случилось при большом скоплении народа, собравшемся на пятничную службу.

Как писал сайт kp.ru, мощный взрыв возле шиитской мечети Биби-Фатима прогремел в пятницу, 15 октября. Инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. РИА Новости со ссылкой на очевидца сообщает, что взрыв был устроен террористом-смертником.

Напомним, ранее около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана.