«Хитроу Экпресс» успокаивает пассажиров занятиями йогой прямо в вагоне

В поездах "Хитроу Экспресс" для успокоения пассажиров украшают вагоны лавандой и эвкалиптами и проводят сеансы йоги. Фото: Daily Mail.

12-минутные сеансы сидячей йоги и медитации начали проводить для пассажиров в поездах «Хитроу Экспресс» (Великобритания). Как пишет Daily Mail, первый сеанс прошел 14 октября 2021.

Занятия йогой призваны успокоить пассажиров. Инициатива так и называется – «Спокойный поезд». Комплекс разработала специалистка по йоге Селеста Перейра. По ее утверждению, эти упражнения подходят людям любого возраста и любого уровня подготовки. Чтобы еще больше успокоить людей и настроить их на нужный для медитации лад, вагоны, где занимаются йогой, украшают свежей лавандой и эвкалиптом.

«Спокойный поезд» придумали после того, как исследования показали, что более половины пассажиров стрессуют из-за пандемии.

- Мы надеемся облегчить это давление, помочь пассажирам находиться в настоящем моменте, быть менее подавленными и снять мышечное напряжение, - сказала Селеста Перейра.

Пассажиры испытывают беспокойство не только из-за пандемии. Опрос 2000 взрослых показал, что чаще всего люди в поездах стрессуют из-за задержки отправления, скопления людей, отмены рейса, попыток найти свое место и беспокойства о том, что что-то забыли дома, пишет издание.

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