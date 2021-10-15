Глава Амурской области Василий Орлов поручил организовать системный контроль после введения QR-кодов в Благовещенске

В Приамурье сделали прививки 63,7% от планового числа подлежащих вакцинации жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приамурье готовится к введению системы QR-кодов: с 18 октября в кафе и рестораны Благовещенска можно будет попасть, только предъявив электронный код либо отрицательный результат ПЦР-теста. Система будет внедрена во всех 358 организациях общественного питания города.

- С 18 октября мы вводим систему QR-кодов в Благовещенске для организаций общепита. С 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта. Мы оценим эту практику в Благовещенске и будем готовы распространить ее на другие территории Приамурья, - сообщил губернатор региона Василий Орлов на заседании регионального оперативного штаба.

Глава области подчеркнул: ограничительные меры вводятся для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом региональные власти готовы тесно взаимодействовать с бизнесом и учитывать пожелания предпринимателей при условии, что все условия работы по QR-кодам будут соблюдены. Предприятия предупреждены о том, что в случае нарушений их ждет юридическая ответственность.

- На первой неделе с момента ввода QR-кодов нужно организовать системную надзорную работу. Прошу все задействованные органы отнестись к этому максимально ответственно, - поручил Василий Орлов. - У нас было обращение от бизнеса с просьбой отменить дополнительные ограничения после введения системы QR-кодов. Первая неделя по этой системе будет пробной, мы совместно с Роспотребнадзором рассмотрим ее работу. Если увидим, что все мероприятия организованы хорошо, то не будет никаких препятствий для того, чтобы скорректировать ограничения по времени работы или наполняемости залов. Всё будет зависеть именно от исполнения общепитом мероприятий по QR-кодам.

Кроме того, губернатор поручил усилить работу по вакцинации жителей Приамурья. По сравнению с летними месяцами темпы прививочной кампании замедлились, при этом в регионе растет заболеваемость.

- Необходимо максимально ускорить процесс вакцинации. Речь не о показателях и статистике, речь идет о людях и их здоровье, - подчеркнул Василий Орлов. - Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, медики разворачивают новые инфекционные госпитали, но мы не сможем делать это до бесконечности, рано или поздно резервы закончатся. Остановить распространение вируса поможет только коллективный иммунитет, для его формирования нужно, чтобы прививки поставили 80 % жителей области.

Сейчас в Приамурье привито 63,7% от планового числа подлежащих вакцинации жителей. Это больше, чем в среднем по России (средний показатель по стране - 61,1%). Вторую дозу вакцины поставили 48% плановых пациентов. На 50,8% привиты жители региона старше 60 лет. Полностью вакцинированы медицинские работники, педагоги, служащие госучреждений, а также сотрудники силовых структур. Недостатка вакцины в области нет: в медицинских учреждениях сейчас хранится более 100 тысяч доз.