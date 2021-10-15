Лавров назвал вопиющей несправедливостью отказ властей ФРГ платить компенсации всем блокадникам Ленинграда

Лавров раскритиковал отказ властей ФРГ платить компенсации всем блокадникам Ленинграда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отказ правительства Германии выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда – это вопиющая несправедливость, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

Глава российского МИД отметил, что власти ФРГ считают своей обязанностью выплачивать компенсации только евреям, жившим в блокадном Ленинграде, поскольку Германия ответственная за Холокост. «Эту логику нам продолжают говорить многие годы…В качестве компенсации предложили отремонтировать больницу в Петербурге – спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов. Но это не отменяет вопиющей несправедливости», – сказал дипломат.

Как подчеркнул Лавров, блокада Ленинграда такое же чудовищное преступление, как Холокост, и в годы бомбардировок и обстрелов города «там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил».

Напомним, правительство Германии заявило о готовности выплачивать пенсии евреям, пострадавшим от нацистского режима в годы Второй мировой войны. Речь идет о категориях, которые не получают пенсии, связанные с холокостом. Это 6500 человек. Всего три категории: ленинградские евреи-блокадники, те, кто скрывался во Франции, а также те, кто подвергался преследованиям в Румынии.