Экс-депутат Рады заявил о разрыве отношений России и Украины

По мнению политика, ключевая мысль официальной Москвы сводится к тому, что чаша терпения наконец переполнена Фото: REUTERS

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в беседе с изданием Lenta.ru считает, что слова зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева можно трактовать, как заявление об окончательном разрыве политических связей между Украиной и Россией.

Политик заявил, что российские власти давно определились, как вести себя с народом Незалежной и ее правительством.

"Россия до последнего терпела издевательства украинской власти, президента, всех тех выродков, которые вошли во власть с помощью госпереворота. Все "за" и "против" она уже взвесила и определилась, как вести себя с народом Украины и ее политическим бомондом. Статья Медведева дала понять, что никакого "бомонда" не существует — только нацисты, фашисты и бандиты. С такими, разумеется, разговаривать никто не будет. Россия поставила для себя точку в этом вопросе.", - отметил Журавко.

Он отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить Украину, но без диалога с властями, так как чаша терпения Москвы переполнена.

Журналист Виталий Портников написал в своей статье в украинском издании "Еспресо", что статью Дмитрия Медведева можно расценивать как ясный сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что Москва больше не рассчитывает на какой-либо диалог с Киевом.