Во всероссийской переписи населения приняли участие более миллиона человек Фото: Мила СТРИЖ

Участие во всероссийской переписи населения приняли уже свыше миллиона жителей страны, сообщает Министерство цифрового развития России.

«В течение первых суток более 1 миллиона человек приняли онлайн-участие во Всероссийской переписи населения», – говорится на сайте ведомства.

В Минцифры напомнили, что заполнить электронный переписной лист можно на портале Госуслуг, что обеспечивает безопасность в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Как отмечается в сообщении, принять участие в переписи в онлайн-режиме смогут около 100 миллионов человек. Иностранные граждане также могут заполнить переписной лист, если имеют верифицированную учетную запись на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС, подчеркнули в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, во всех регионах страны. В этом году принять участие в переписи можно впервые через портал Госуслуг. Заполнить электронный переписной лист на сайте россияне смогут с 15 октября по 8 ноября 2021. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь верифицированную учетную запись, заполнение листа занимает не более 20 минут.

Напомним, перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.