В России с 17 октября 2021 года вступает в силу новый порядок вывоза детей за границу

Новый порядок состоит их четырех разделов Фото: Влад КОМЯКОВ

С 17 октября 2021 года в России начнет действовать новый порядок вывоза детей за границу. Соответствующий приказ ранее был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый порядок состоит их четырех разделов. Среди них подача заявлений о несогласии на выезд ребенка из России, отзыв заявления, прием заявлений о несогласии на выезд и заявлений об отзыве, а также учет данных документов.

Среди изменений - теперь при подаче заявления родитель может указывать срок, на который хочет запретить ребенку покидать пределы России. Также несогласный может ограничивать выезд несовершеннолетнего во все страны либо определить конкретный список государств.

Как ранее писал сайт kp.ru, размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. Об этом рассказал глава Минфина Антон Котяков в ходе Евразийского женского форума.