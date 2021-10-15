Четырем приезжим выписали протоколы об административном правонарушении за конфликт в метро Москвы

Приезжим выписали протоколы за мелкое хулиганство в московском метро Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба московского главка МВД сообщила, что полиция выписала протоколы четырем приезжим за мелкое хулиганство на станции столичного метро "Текстильщики".

По данным полиции, 12 октября приезжие в вагоне метро устроили словесный конфликт "по малозначительному поводу". Никто не пострадал. Всех участников перепалки доставили в отделение полиции.

- В отношении всех задержанных сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по г. Москве составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее в столичном метро произошел резонансный случай. Трое дагестанцев избили до беспамятства москвича, заступившегося за девушку. Изначально в полиции возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" (максимальное наказание - лишение свободы до семи лет). Однако затем дело передали в Следственный комитет. По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело троих отморозков переквалифицировали на более тяжкие статьи – "покушение на убийство" (до 18 лет) и "применение насилия в отношении представителей власти" (до пяти лет).