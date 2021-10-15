Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус дополнительно к тем, которые уже действуют сейчас. Об этом в пятницу сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Городской глава отметил, что новые пункты экспресс-тестирования заработают с понедельника, 18 октября.

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - цитирует Собянина ТАСС.

По его словам, эффективность экспресс-тестов сегодня довольна высокая. Она доходит до 80%. Экспресс-тест - самый быстрый способ узнать, есть ли в организме вирус COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице. По его словам, осенняя волна COVID-19 оказалась для Москвы действительно сложной.