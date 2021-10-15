Алексей Пушков раскритиковал немецкого журналиста за призыв экономить газ, чтобы не платить России Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал автора немецкой газеты Die Zeit, который призвал власти ФРГ экономить газ, чтобы не платить России.

- Автор призыва либо неуч, не понимающий, что мы продаем газ Европе по стабильным, а не спекулятивным ценам, либо циник, которому для очернения России каждое лыко в строку. Причины резкого роста цен на газ связаны с просчетами самих европейцев в сфере энергетики и их необдуманной ставки на "зеленую" энергетику, — написал политик у себя в Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к газовому кризису в Европе.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе сообщил, что Россия уже начала консультации с Германией по поводу нового соглашения о транзите газа через территорию Украины. По его словам, российская сторона встречается с представителем Германии по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, с которым и ведутся консультации. Вместе с тем Новак отметил, что до окончания действующего контракта на транзит еще 3,5 года, и говорить о заключении нового соглашения рано.