Менеджер топ-блогерши Саши Спилберг заявил о ее исчезновении

Блогерша Саша Спилберг пропала и несколько дней не выходит на связь, заявил ее менеджер. Фото: кадр из видео на YouTube канале Саши Спилберг.

Популярная блогерша Саша Спилберг уже три дня не выходит на связь. Об этом заявил ее менеджер. Сообщение об исчезновении девушки он опубликовал в сторис на ее странице в Instagram. Там же он опубликовал скрин переписки с Сашей в Телеграм.

«Я не могу до тебя дозвониться, у тебя все хорошо?», «Саша, мы все очень сильно волнуемся. Где ты?», «Ответь, пожалуйста. Ты где?», «Саааш», - пишет менеджер, но ответа на его сообщения нет. Более того, видно, что Саша Спилберг не заходила в Телеграм с 11 октября.

Судя по сообщениям менеджера, со Спилберг пытались связаться и другие люди, но тоже не получили ответа. «Мы не понимаем, что происходит», - пишет он и просит всех, кто что-то знает о том, где находится Саша, сообщить ему.

Менеджер топ-блогерши опубликовал в ее сторис скрин, из которого видно, что с девушкой безуспешно пытался связаться не только он. Фото: Скриншот сторис страницы Саши Спилберг в Instagram.

Саша Спилберг – 24 летняя топ-блогерша, телеведущая, актриса. Ранее kp.ru рассказывала, как Саша Спилберг дала депутатам Государственной думы урок о важности и правилах общения в социальных сетях.